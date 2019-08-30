После встречи с Болтоном Лукашенко отправился на сбор арбузов с девушками

После встречи с Болтоном Лукашенко отправился на сбор арбузов с девушками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после официальных переговоров в Минске вместе с командой отправился на приусадебный участок, передает БелТА. Пресс-служба президента опубликовала видео, на котором белорусский лидер собирает арбузы в окружении девушек.

На кадрах видно, как Лукашенко стоит возле горки арбузов и под счет кидает их женщинам, которые передают их по цепочке. Другие девушки, в свою очередь, собирают ягоды с бахчи и грузят ягоды в грузовик. Агентство и пресс-служба президента не объясняют, кто именно окружает Лукашенко на этих кадрах. Однако, как утверждает портал «БелНовости», речь идет о его пресс-секретаре Наталье Эйсмонт и других девушках из службы делового протокола.

На поле Лукашенко приехал с официальных мероприятий — после встречи с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По традиции в августе Лукашенко вместе со своими сотрудниками собирает урожай на участке, где уже несколько лет выращиваются и арбузы, утверждает БелТА. Всего на работах было собрано 20 т арбузов.