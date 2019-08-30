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СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

В ролике рассказывается история мужчины, осужденного за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади в 2017 году. Голос за кадром говорит, что «события лета 2019 года разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году, и нападения на правоохранителей на Болотной площади в 2012 году».

Авторы видео указывают, что прошедшие 27 июля и 3 августа несогласованные протесты в центре Москвы работают по сценариям митингов прошлых лет.

Закадровый голос указывает, что у участников акций протеста «эмоции берут верх над рассудком», и от этого они начинают проявлять агрессию, в частности, нападать на сотрудников правоохранительных органов.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

В июле и в августе в Москве прошла серия протестов, поводом для которых стал отказ Мосизбиркома допускать до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Акция 27 июля, которая не была согласована с властями города, стала самой массовой по числу задержаний — более 1 тыс. человек по официальным данным и более 1,3 тыс. по подсчетам правозащитников. Всего по итогам двух митингов 27 июля и 3 августа московские суды арестовали более 100 человек. После этого в Москве прошли согласованная акция протеста 10 августа и еще несколько несогласованных.

Теги: Следственный комитет, массовые беспорядки, акция протеста, Москва
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