Три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой на Ставрополье

Три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой на Ставрополье

Рано утром 29 августа на трассе «Кавказ» маршрутка, в которой находились 23 человека, в том числе пять детей, столкнулась с грузовиком. Три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На 232-м км ФАД «Кавказ» произошло попутное столкновение грузового автомобиля МАН «Тонар» и пассажирского маршрутного такси Mercedes Sprinter, следовавшего маршрутом Адлер — Владикавказ», — сообщили в ведомстве.

Погибших при столкновении нет. 17 человек из маршрутки были доставлены в больницу Невинномысска для медицинского осмотра, троих госпитализировали.

В Перми 17 августа водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в бетонную стену. В результате погиб один человек, были госпитализированы 32 пассажира. Причиной ДТП в администрации города назвали техническую неисправность. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.