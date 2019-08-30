Полиция потребовала отменить несогласованную акцию в «Яме» в Москве

В мэрию не поступало уведомлений о планирующейся акции на Хохловской площади в Москве, есть риск провокаций на мероприятии, говорится в предупреждении, опубликованном московским управлением МВД.

Несогласованную акцию организаторы намерены были провести в амфитеатре на Хохловской площади — «Яме». В ответ на это в полиции заявили, что «в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий» «Яма» будет закрыта.

«Указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам — воздержаться от участия в ней. Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — напомнили в полиции.

Несогласованная акция была намечена на 30 августа. В группе акции в Facebook в числе организаторов акции значатся профсоюз «Университетская Солидарность», «Инициативная группа МГУ» и журнал DOXA. В сообществе «Инициативной группы МГУ» во «ВКонтакте» отмечается, что ранее организаторы подавали заявку на проведение акции в поддержку задержанных на несогласованном митинге 27 июля студентов, в том числе Егора Жукова. Акцию мэрия не согласовала, суд отказался удовлетворить жалобу на отказ властей. После этого организаторы решили провести «мирное собрание в формате культурного события» в «Яме».