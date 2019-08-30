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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября

Летние каникулы студентов и школьников необходимо продлить до 1 октября, чтобы они могли подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Такую инициативу депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает «РИА Новости».

По его словам, часто на встречах с молодежью он слышит подобные просьбы как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. Пилотный проект парламентарий предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.  

Депутат также отметил серьезный рост нагрузки в учебных заведениях: студенты заканчивают учиться в конце июня, а длительность их каникул составляет всего два месяца. Власов добавил, что многие студенты летом работают, а за счет продления каникул они могут получить больше знаний на практике.  

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — сказал парламентарий. 

Ранее, 21 августа, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил о необходимости создания программы субсидирования для семей с детьми-школьниками. По его словам, средства программы «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы родителей на сбор детей в школу.  

Теги: школьники, каникулы, Татьяна Голикова
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