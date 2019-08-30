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Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точках по продаже шаурмы в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарных норм у 98% торговых точек по продаже шаурмы. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что с мая по август служба усилила контроль за уличными предприятиями, торгующими шаурмой. Поводом стали жалобы покупателей на отравления. 

Роспотребнадзор проверил сырье и готовую продукцию у 66 объектов, однако в 65 их них были обнаружены нарушения требований к изготовлению пищевой продукции и требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей.  

Более 30 заведений после проверки временно закрыли. В суды направлено 53 административных дела, 23 заведения закрыли на 30-90 дней, одно оштрафовали на 1 тыс. руб., дела против еще 29 точек на сегодняшний день не рассмотрены.

Среди основных нарушений: отсутствие документов, подтверждающие качество продуктов, маркировки продукции, а также сроков и правил хранения. Уточняется, что шаурму готовили из мяса и овощей неизвестных производителей, а сама продукция хранилась при температуре выше +20 градусов при необходимой от +2 до +6 градусов. 

Около 50% исследованных проб шаурмы не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. Так, в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования нашли бактерии группы кишечной палочки. Персонал предприятий не проходил обязательного медосмотров и вакцинации. По результатам проверок было изъято из оборота и уничтожено более 600 кг сырья.    

В конце июля в Якутии 22 человека отравились после посещения кафе «Шаурма» в селе Чурапча. Среди пострадавших было восемь детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).    

Теги: шаурма, Роспотребнадзор, нарушения
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