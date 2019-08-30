Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точках по продаже шаурмы в Москве

Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точках по продаже шаурмы в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарных норм у 98% торговых точек по продаже шаурмы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с мая по август служба усилила контроль за уличными предприятиями, торгующими шаурмой. Поводом стали жалобы покупателей на отравления.

Роспотребнадзор проверил сырье и готовую продукцию у 66 объектов, однако в 65 их них были обнаружены нарушения требований к изготовлению пищевой продукции и требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей.

Более 30 заведений после проверки временно закрыли. В суды направлено 53 административных дела, 23 заведения закрыли на 30-90 дней, одно оштрафовали на 1 тыс. руб., дела против еще 29 точек на сегодняшний день не рассмотрены.

Среди основных нарушений: отсутствие документов, подтверждающие качество продуктов, маркировки продукции, а также сроков и правил хранения. Уточняется, что шаурму готовили из мяса и овощей неизвестных производителей, а сама продукция хранилась при температуре выше +20 градусов при необходимой от +2 до +6 градусов.