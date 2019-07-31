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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Кабмин выделил на постройку СПГ-терминала для проекта НОВАТЭКа ₽104 млрд

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении на строительство терминала «Утренний», предназначенного для вывоза сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата, произведенных в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом застройщиком терминала, который должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году, является Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие, а государственным заказчиком — госкорпорация «Росатом».

Последней, наряду с Минфином и Минэкономразвития, предписано обеспечить финансирование строительства за счет ассигнований из федерального бюджета. Предельный размер ассигнований определен в 103,64 млрд руб., финансирование должно выделяться ежегодно примерно равными частями в 2019–2022 годах.

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Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Оператором проекта и владельцем всех активов является ООО «Арктик СПГ 2». Доля ПАО «НОВАТЭК» в компании составляет 60%, по 10% принадлежит Total, CNPC и CNOOC, а также консорциуму Mitsui и Jogmec.

Теги: СПГ, НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2»
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