Кабмин выделил на постройку СПГ-терминала для проекта НОВАТЭКа ₽104 млрд

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении на строительство терминала «Утренний», предназначенного для вывоза сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата, произведенных в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом застройщиком терминала, который должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году, является Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие, а государственным заказчиком — госкорпорация «Росатом».

Последней, наряду с Минфином и Минэкономразвития, предписано обеспечить финансирование строительства за счет ассигнований из федерального бюджета. Предельный размер ассигнований определен в 103,64 млрд руб., финансирование должно выделяться ежегодно примерно равными частями в 2019–2022 годах.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.