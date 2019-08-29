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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Полиция нашла пропавшую в лесу в Ленинградской области 6-летнюю девочку

Полиция обнаружила пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетнюю девочку, сообщили РБК в управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации МВД, об исчезновении ребенка рядом с деревней Трубников Бор в полицию заявил 29 августа ее дедушка. «После этого были организованы мероприятия по поиску ребенка. Были задействованы кинологи и волонтеры», — сказали РБК в МВД.

Ранее издание 47news со ссылкой на областное управление МЧС и МВД сообщало, что в поисках пропавшего ребенка были задействованы 92 человека, 33 единицы техники и кинологи с собаками. Девочку Алину помогали искать сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно, полиция, поисковый отряд «Лиза Алерт» и спасатели из соседней Новгородской области.

21 августа в Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, пропавшую тремя днями ранее. Девочку, заблудившуюся в лесу, искали круглосуточно. Всего в поисках приняли участие более 1 тыс. человек. В итоге ребенок отозвался на голос. Девочку на вертолете доставили в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.

Теги: девочка, новости РБК, пропажа, Ленинградская область
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