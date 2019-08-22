Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Санитарная авиация доставила найденную пятилетнюю девочку в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Власти также отметили, что состояние ребенка улучшилось. «На данный момент состояние ребенка оценивается как близкое к средней степени тяжести. Напомним, что после первого осмотра состояние девочки врачи оценивали как тяжелое», — говорится в сообщении правительства.

«РИА Новости» со ссылкой на областной минздрав добавляет, что девочку переправили в больницу на вертолете.

Ребенок пропал 18 августа. По версии следствия, она ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района, где находилась с родственником. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).