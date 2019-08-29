Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины

Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.

За его утверждение проголосовали 319 депутатов. 45-летний Баканов работал с Зеленским раньше — с 2013 года он возглавлял студию «Квартал-95», а во время предвыборной гонки руководил его штабом. После инаугурации Зеленского, с мая 2019 года, Баканов исполнял обязанности главы СБУ.

Верховная рада также проголосовала сегодня за утверждение нового премьер-министра Украины, новых министров иностранных дел и обороны.

Главой правительства стал Алексей Гончарук, оборонное ведомство возглавит Андрей Загороднюк. Павла Климкина на посту главы украинского внешнеполитического ведомства сменит Вадим Пристайко.