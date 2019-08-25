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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
Среди 4200 пилотов российского перевозчика лишь около 60 женщин. В других авиакомпаниях мира доля женщин не превышает 11%

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные о занятости в 45 авиакомпаниях мира.

По данным агентства, всего в «Аэрофлоте» работают около 4200 пилотов, среди них 58 женщин. В самой авиакомпании Bloomberg заявили, что на линиях заняты 62 женщины, девять из которых являются командирами воздушного судна. В «Аэрофлоте» также отметили, что при наборе на работу не делают различий по гендерному признаку.

Исходя из собранной статистики Bloomberg пришел к выводу, что лишь 1,4% пилотов в «Аэрофлоте» — женщины. Это меньше, чем у Emirates (2,3%), Qatar Airways (2,4%) или финской Finnair (2,8%).

При этом авторы исследования признают, что даже в тех компаниях, где женщин охотней принимают на работу, их численность в пилотном составе относительно невелика. Например, лидером рейтинга является австралийская Qantaslink, но и там женщин-пилотов лишь 11,6%. В занимающей третье место Luxair из Люксембурга — 10%.

В Emirates сложившуюся ситуацию объяснили тем, что нанимают пилотов исходя из их опыта. К тому же в авиакомпании из ОАЭ особо отметили, что желающих стать пилотами мужчин значительно больше, чем женщин. При этом женщины охотно идут на должность стюардесс.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», пилоты
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