Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

Среди 4200 пилотов российского перевозчика лишь около 60 женщин. В других авиакомпаниях мира доля женщин не превышает 11%

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные о занятости в 45 авиакомпаниях мира.

По данным агентства, всего в «Аэрофлоте» работают около 4200 пилотов, среди них 58 женщин. В самой авиакомпании Bloomberg заявили, что на линиях заняты 62 женщины, девять из которых являются командирами воздушного судна. В «Аэрофлоте» также отметили, что при наборе на работу не делают различий по гендерному признаку.

Исходя из собранной статистики Bloomberg пришел к выводу, что лишь 1,4% пилотов в «Аэрофлоте» — женщины. Это меньше, чем у Emirates (2,3%), Qatar Airways (2,4%) или финской Finnair (2,8%).

При этом авторы исследования признают, что даже в тех компаниях, где женщин охотней принимают на работу, их численность в пилотном составе относительно невелика. Например, лидером рейтинга является австралийская Qantaslink, но и там женщин-пилотов лишь 11,6%. В занимающей третье место Luxair из Люксембурга — 10%.

В Emirates сложившуюся ситуацию объяснили тем, что нанимают пилотов исходя из их опыта. К тому же в авиакомпании из ОАЭ особо отметили, что желающих стать пилотами мужчин значительно больше, чем женщин. При этом женщины охотно идут на должность стюардесс.