Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя

В Кемеровской области в городе Ленинско-Кузнецкий водитель и пять пассажиров маршрутного такси получили ожоги из-за выброса охлаждающей жидкости в салон. Сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета по региону.

По данным СК, водитель заметил перегрев двигателя, остановился и попытался устранить неисправность. Внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля, в результате чего ожоги средней тяжести получили водитель и пять пассажиров, включая детей в возрасте 10,13 и 17 лет. Пострадавших доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Утром 29 августа в результате ДТП на трассе «Кавказ» маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В маршрутке находились 23 человека, никто из них не погиб. 17 человек доставили в больницу, семь человек госпитализировали, четверо из них получили легкие травмы.