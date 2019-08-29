МИД прокомментировал изъятие органов у погибшей в Турции россиянки

После смерти 16-летней россиянки в одной из больниц Турции местные правоохранительные органы завели уголовное дело. В рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения расширенного исследования. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, поступившем в РБК.

Как уточняется в документе, согласно местным законам, результаты экспертизы направят в следственные органы после дополнительных исследований в специализированных лабораториях. «Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», — заметили в министерстве.

Посольство России в Анкаре 15 июля направило ноту в турецкое дипломатическое ведомство с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти девушки и о ходе расследования дела. «На текущий момент ответ от турецких властей не поступил», — говорится в заявлении МИДа, отмечающего, что расследование продолжается.

МИД не смог назвать точные сроки завершения расследования. Согласно информации МИДа, 15 июля российское генконсульство подготовило пакет документов о репатриации тела девушки в Россию.

«Исходим из того, что в ходе проводимого турецкими компетентными органами расследования будут установлены обстоятельства данного трагического инцидента и причины, повлекшие за собой смерть россиянки, а также будет дана оценка действиям медучреждения и определен круг лиц, ответственных за произошедшее», — говорится в заявлении МИДа.