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Tiffany & Co. $115 (+33,13%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В Петербурге задержали напавшего на профессора Нью-Йоркского университета

Правоохранительные органы задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в нападении на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, 15 сентября 2018 года несколько молодых людей в баре на улице Ломоносова распылили в лицо профессору содержимое баллончика. После этого мужчину ограбили, отобрав у него имущество на 300 тыс. руб.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — заключила Волк.

По данным издания «Мойка78», в отделение полиции доставили уроженца Армении. Как отмечали «Санкт-Петербургские ведомости», профессору 32 года. При нападении, по данным газеты, у него забрали 328 тыс. 133 руб.

Общество
СМИ сообщили о нападении на актера сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы»

Накануне телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112» сообщили, что в Петербурге неизвестные избили актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля, известного ролями в «Мажор-2», «Морские дьяволы» и других сериалах. Сообщалось, что Коваля избили около остановки проспекта Обороны, когда он ждал общественный транспорт. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу.
 

Теги: Санкт-Петербург, нападение, ограбление, новости РБК
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