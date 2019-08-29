В Петербурге задержали напавшего на профессора Нью-Йоркского университета

В Петербурге задержали напавшего на профессора Нью-Йоркского университета

Правоохранительные органы задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в нападении на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, 15 сентября 2018 года несколько молодых людей в баре на улице Ломоносова распылили в лицо профессору содержимое баллончика. После этого мужчину ограбили, отобрав у него имущество на 300 тыс. руб.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — заключила Волк.

По данным издания «Мойка78», в отделение полиции доставили уроженца Армении. Как отмечали «Санкт-Петербургские ведомости», профессору 32 года. При нападении, по данным газеты, у него забрали 328 тыс. 133 руб.