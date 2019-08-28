СМИ сообщили о нападении на актера сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы»

СМИ сообщили о нападении на актера сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы»

Неизвестные в Санкт-Петербурге избили актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

По их данным, инцидент произошел в тот момент, когда Коваль на остановке около остановки проспекта Обороны ждал общественный транспорт. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу.

Марк Коваль получил широкую известность благодаря съемкам в таких сериалах как «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Комиссарша», «От судьбы не зарекайся» и др.