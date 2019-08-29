Директор «Новой волны» отреагировал на нецензурную критику от Киркорова

Выступление Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию, во время которой певец был несдержан. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

По словам Румянцева, инцидент был вызван задержками в работе технических служб. В пресс-службе Киркорова заявили агентству, что технические службы ушли на обеденный перерыв, не выполнив необходимые требования по подготовке к репетиции.

Директор конкурса отметил, что Киркоров стремится исполнять все свои номера безупречно. «Главное — результат. Результат был хороший», — сказал Румянцев, добавив, что организаторы с пониманием относятся к проявлениям эмоций артистов.

В среду на конкурсе состоялась премьера новой песни Киркорова «Лунный гость». Во время репетиции актер в нецензурной форме раскритиковал организаторов фестиваля. На видео, опубликованном «Пятым каналом», певец пригрозил персоналу, что шоу не начнется, пока он не отрепетирует свое выступление.

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводится в Сочи с 2015 года. С 2002 по 2014 год он проходил в Юрмале, однако место проведения фестиваля перенесли, после того как части российских артистов был запрещен въезд в Латвию.