Киркоров нецензурно раскритиковал организаторов «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов фестиваля «Новая волна» в Сочи, сообщает «Пятый канал». Свои претензии к ним он высказал в нецензурной форме со сцены.

На видео, которое опубликовал телеканал, видно, что певец пригрозил всему персоналу, что пока он не отрепетирует свой номер, шоу не начнется. «Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем?.. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — выкрикнул он со сцены.

«Пятый канал» уточняет, что певцу не понравилось то, что подготовка номера пошла не по графику.

Фестиваль «Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. До этого, с 2002 по 2014 год, он проводился в Юрмале, однако после того, как части российских артистов был запрещен въезд в Латвию, фестиваль перенесли.