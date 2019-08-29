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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Киркоров нецензурно раскритиковал организаторов «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов фестиваля «Новая волна» в Сочи, сообщает «Пятый канал». Свои претензии к ним он высказал в нецензурной форме со сцены.

На видео, которое опубликовал телеканал, видно, что певец пригрозил всему персоналу, что пока он не отрепетирует свой номер, шоу не начнется. «Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем?.. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — выкрикнул он со сцены.

«Пятый канал» уточняет, что певцу не понравилось то, что подготовка номера пошла не по графику.

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Фестиваль «Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. До этого, с 2002 по 2014 год, он проводился в Юрмале, однако после того, как части российских артистов был запрещен въезд в Латвию, фестиваль перенесли.

Теги: Филипп Киркоров, «Новая волна», музыкальный конкурс
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