Мэй пожелала в Twitter удачи уходящей в отставку главе шотландских тори

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые после своего ухода в отставку 24 июля нарушила молчание в Twitter, пожелав удачи уходящей в отставку с поста лидера шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.

«Мне жаль, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за все, что вы сделали для нашей партии и нашего союза за последние восемь лет», — написала Мэй, пожелав ей счастливого времяпрепровождения в кругу семьи.

Ранее в четверг, 29 августа, лидер консервативной партии Рут Дэвидсон объявила, что уходит со своего поста. Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами (в ноябре 2018 года она впервые стала матерью) и конфликтом из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Дэвидсон выступает за сохранение членства в страны в ЕС, в то время как Джонсон заявил, что Великобритания 31 октября покинет Союз со сделкой или без нее. Как пишет газета The Guardian, одним из первых действий Джонсона на посту премьер-министра стало увольнение близкого друга и союзника Дэвидсон Дэвида Манделла, который пять лет занимал пост министра по делам Шотландии, вопреки ее совету. «Боюсь, что в попытке быть хорошим лидером на протяжении последних лет я оказалась плохой дочерью, сестрой, партнером и другом... Я объявляю о своей отставке», — написала Дэвидсон.

Ранее стало известно о первой отставке, после того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке текущей сессии парламента. Со своего поста ушел парламентарий Джордж Янг, экс-министр правительства Маргарет Тэтчер. В своем заявлении он указал, что «очень недоволен сроками и продолжительностью приостановки работы парламента, а также мотивами для этого решения».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 28 августа, обратился к королеве Елизавете II c просьбой приостановить работу парламента до середины октября, его предложение было одобрено. Джонсон указал, что начало новой парламентской сессии позволит принять дополнительные меры по реализации процесса Brexit и объявить новые реформы, в том числе в сфере здравоохранения. Оппоненты Джонсона считают, что таким образом премьер-министр не позволит парламенту полноценно участвовать в обсуждении Brexit. Депутаты не смогут помешать правительству вывести страну из Евросоюза без заключения соглашения.