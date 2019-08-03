В Москве из автомобиля предпринимателя похитили сумку с 19 млн руб.

В Москве из автомобиля предпринимателя похитили сумку с 19 млн руб.

На востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, в 03:44 ночи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

«2 августа в 03:57 в службу «02» обратился руководитель ООО и сообщил о краже автомашины у дома по месту жительства», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 2 августа по адресу ул. Челябинская, д. 13 злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку, в которой находились денежные средства на сумму 19 млн руб.

Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Следствием организованы действия по поиску похищенного имущества.

В середине июля в Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже у жительницы Москвы вещей на сумму более 13,5 млн руб. Сообщалось, что мужчина похитил, в частности, сумку, где находились кольцо стоимостью 12 млн руб., часы Rolex за 1,2 млн руб., телефон с наушниками, документы и кошелек с банковскими картами.