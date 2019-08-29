ЦБ заявил об обязательствах «Респекта» перед фондом дольщиков в ₽4,5 млрд

ЦБ заявил об обязательствах «Респекта» перед фондом дольщиков в ₽4,5 млрд

Обязательства страховой компании «Респект» перед фондом защиты прав участников делового строительства составили 4,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные страховщиком в ЦБ до отзыва лицензии.

По словам представителя регулятора, средства не были перечислены, поскольку у временной администрации компании отсутствует доступ к документации «Респекта». Руководство страховщика не передало базы данных, имущество и документы, подтверждающие заключение договоров.

«Учитывая отсутствие у временной администрации доступа к документации страховой организации, осуществить перечисление оставшейся части страховой премии по договорам страхования в установленные законом сроки не представляется возможным», — сообщил агентству представитель ЦБ.

Согласно законодательству, страховщики застройщиков обязаны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования.