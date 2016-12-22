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ЦБ запретил страховать ответственность застройщиков лидеру рынка
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ЦБ запретил страховать ответственность застройщиков лидеру рынка
Финансы, 16:04
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ЦБ запретил страховать ответственность застройщиков лидеру рынка
Компания «Респект» — лидер рынка страхования ответственности застройщиков перед дольщиками — потеряла право заключать подобные договоры, решил ЦБ. Ранее право работать на рынке потерял другой крупный игрок — «Проминстрах»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Банк России исключил страховую компанию «Респект» из списка страховщиков, которые имеют право страховать ответственность застройщиков перед дольщиками, следует из информации на сайте регулятора. Причины исключения не называются, в предыдущем списке компания фигурировала.

РБК ожидает ответа ЦБ. «Нам не в чем себя упрекнуть», — прокомментировал РБК ситуацию генеральный директор СК «Респект» Александр Артамонов. «Экспертиза компании позволила отсеять 12% застройщиков, являющихся недобросовестными, в т.ч. тех, кто изначально не смог бы справиться с обязательствами. К сожалению, на рынке долевого строительства таких прецедентов достаточно», — отметил он.

«Респект» — лидер рынка страхования ответственности застройщиков перед дольщиками по объему сборов. По данным ЦБ, компания собрала за девять месяцев 2018 года 4,7 млрд руб. премий по этому виду страхования — рыночная доля компании составила почти 40%. В структуре страхового портфеля «Респекта» на долю этого вида страхования пришлось около 80% общего объема премий. В СК «Респект» застрахована ответственность 3,3 тыс. компаний-застройщиков, сказано на сайте страховщика.

За три квартала текущего года компании, допущенные к страхованию ответственности застройщиков, собрали всего 11,6 млрд руб., на 1 ноября общий размер ответственности страховщиков перед застройщиками составлял 1,2 трлн руб.

Список компаний, которые могут страховать ответственность застройщиков перед дольщиками, утверждает ЦБ. Сейчас в нем одно общество взаимного страхования и 10 компаний: ВСК, «Пари», «Ингосстрах», МАКС, «АльфаСтрахование», «Абсолют Страхование», «РСХБ-Страхование», «Югория», «ВТБ Страхование», «БИН Страхование», а также некоммерческая организация «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков».

В начале октября ЦБ исключил из списка другого крупного игрока рынка страхования ответственности застройщиков — компанию «Проминстрах». За девять месяцев этого года компания собрала премий на 3,5 млрд руб. По объему премий страховщик занимал второе место по этому виду страхования. «Проминстрах» страховал ответственность пяти компаний, входящих в Urban Group, которые 9 июля были признаны судом банкротами.

Крупные страховые компании, допущенные ЦБ к этому подвиду страхования ответственности, не особо хотят идти на этот рынок, так как он считается слишком рискованным — по сути, страхуется риск неполучения квартиры дольщиками, а он расценивается как высокий, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. Исключение составляет ВСК — единственный крупный страховщик, объем сборов у которого превышает 1 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2018 года. «В целом, строительные компании и их деятельность очень сложная с точки зрения объективных оценок, поэтому это очень высокорискованный сегмент в принципе как для банков, так и для страховщиков», — отмечает Бредихин.

Страховщики, не включенные или исключенные из списка, публикуемого на сайте ЦБ, не вправе заключать новые договоры страхования гражданской ответственности застройщика перед дольщиками, а также увеличивать объем обязательств по ранее заключенным договорам. Но договоры страхования по этому виду, заключенные до исключения страховщика из списка, продолжают действовать до истечения указанного в них срока.

Страхование застройщиков: что изменит реформа системы защиты дольщиков
Финансы

Что дальше?

Добровольный механизм страхования ответственности застройщиков в пользу граждан, инвестирующих в долевое строительство, был запущен в 2014 году для защиты дольщиков в случае, если строительная компания признается банкротом, однако такой метод не оправдал себя, писал РБК. В конце 2017 года взамен механизма страхования был создан Фонд защиты прав дольщиков, куда застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от каждого договора. Фонд создан для достройки объектов за компаниями-банкротами.

Сейчас обсуждается идея передачи всех премий и резервов страховщиков, которые они получили за страхование ответственности застройщиков, в Фонд защиты прав дольщиков. Такая норма прописана в законопроекте, который сейчас разрабатывается с учетом позиции Минстроя и ЦБ, рассказывал «РИА Недвижимость» председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Мы должны добиться, чтобы страховые компании закончили свою работу на этом рынке, передав все портфели Фонду защиты прав дольщиков. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Надеюсь, что такие нормы смогут заработать к 1 марта следующего года», — отметил Николаев.

В связи с исключением из списка «Респекта» с 18 декабря «уже ни один застройщик, который реализует свой проект через старый механизм, подразумевающий страхование рисков страховой компанией, не может продать ни одной квартиры», рассказал РБК Николаев. В связи с этим в Госдуме срочно подготовили поправку, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи, страховать свои риски не в страховой компании, а в Фонде защиты прав дольщиков, сообщил он. Эта поправка в составе законопроекта о внесении изменений в закон о долевом строительстве принята во втором чтении во вторник, третье чтение намечено на 19 декабря.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Страхование , застройщик
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