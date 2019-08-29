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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

«Вчера вечером соответствующий отзыв от имени президента Республики Татарстан, заключение было направлено в Государственную думу — оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом», — заявила Галимова. По ее словам, памятными должны считаться только даты и события, которые «без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа». В качестве примера Галимова привела Швейцарский поход Суворова.

«Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории», — предложила она.

Накануне, 28 августа в пресс-службе правительства Калужской области заявили, что инициативу об установлении памятной даты поддержали 60 регионов России, и письма о поддержке продолжают поступать. В сообщении Великое стояние на Угре названо знаковым историческим событием, приведшим к появлению независимого Российского государства.

Инициатива, автором которой является депутат Геннадий Скляр, будет рассмотрена в осеннюю сессию работы Госдумы. Ранее проект с условием доработки поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности.

С 2017 года годовщина окончания Великого стояния на Угре является региональным праздником в Калужской области.

Стояние на реке Угре в 1480 году — противостояние войска Московского княжества во главе с Иваном III и сил Большой Орды хана Ахмата. Военные действия проходили на берегах реки Угры в Калужской области и завершились отходом сил Большой Орды. Это событие считается датой окончания монголо-татарского ига на Руси.

Теги: Татарстан, Рустам Минниханов, Калужская область, законодательная инициатива
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