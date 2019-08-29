Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

«Вчера вечером соответствующий отзыв от имени президента Республики Татарстан, заключение было направлено в Государственную думу — оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом», — заявила Галимова. По ее словам, памятными должны считаться только даты и события, которые «без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа». В качестве примера Галимова привела Швейцарский поход Суворова.

«Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории», — предложила она.

Накануне, 28 августа в пресс-службе правительства Калужской области заявили, что инициативу об установлении памятной даты поддержали 60 регионов России, и письма о поддержке продолжают поступать. В сообщении Великое стояние на Угре названо знаковым историческим событием, приведшим к появлению независимого Российского государства.

Инициатива, автором которой является депутат Геннадий Скляр, будет рассмотрена в осеннюю сессию работы Госдумы. Ранее проект с условием доработки поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности.