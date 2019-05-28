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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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В кабмине согласились сделать памятной датой окончание стояния на Угре

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности с условием доработки поддержала законопроект, предлагающий установить 11 ноября новую памятную дату — День окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Автором инициативы является депутат Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия»). В проекте отзыва указывается, что стояние на Угре 1480 года является значительным событием в истории России, в результате которого Русь освободилась от ига ордынских ханов.

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На заседании участники указали, что принятие решений по установлению памятных дат, связанных с историческими событиями, должно сопровождаться широким общественным обсуждением и учитывать мнение специалистов в области истории и культуры. Отмечается, что финансирование проведения мероприятий по случаю памятных дат осуществляется за счет федерального бюджета, а в законопроекте отсутствуют положения, «определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств».

Годовщина окончания стояния на Угре является региональным праздником в Калужской области.

Теги: праздник, история, Правительство
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