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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Суд Новосибирска отказался снять с выборов действующего мэра

Центральный суд Новосибирска отказал в отмене регистрации действующего мэра Анатолия Локтя в качестве кандидата на выборы главы города. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

27 августа кандидат на должность мэра от партии «Справедливая Россия», бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой подал иск об отмене регистрации на выборы выдвинувшегося на второй срок Локтя.

По данным «РИА Новости», в суде истец заявил, что считает предвыборную кампанию мэра нарушающей равенство возможностей кандидатов. Козодой обвинил Локтя в использовании административного ресурса и бюджетных средств города. По его словам, глава Новосибирска выпускал свои агитационные материалы за счет бюджета под видом информирования населения о деятельности мэрии.

Прокурор сообщила, что истец не привел доказательств использования Локтем административного ресурса, и посчитала иск необоснованным.

Выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября. В апреле действующий глава города, член КПРФ Анатолий Локоть заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он впервые был избран мэром в 2014 году. Тогда Локоть получил 43,75% голосов, обогнав своего конкурента от партии «Единая Россия» Владимира Знаткова на 4%.

Теги: Новосибирск, Мэр, Выборы мэра Новосибирска, Анатолий Локоть
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