Действующий мэр Новосибирска заявил об участии в выборах главы города

Действующий мэр Новосибирска заявил об участии в выборах главы города

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об участии в следующих выборах главы города, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом сообщается на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.

«Я готов участвовать в выборах, <...> если это решение поддержат новосибирцы», — объявил он на международном форуме «Городские технологии».

На форуме Локоть также представил стратегию развития Новосибирска к 2025 году.

Представитель КПРФ Анатолий Локоть впервые был избран мэром в 2014 году, когда он получил 43,75% голосов, обогнав своего конкурента от партии «Единая Россия» Владимира Знаткова на 4%.