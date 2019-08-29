Минобороны опубликовало видео посадки Су-34 и Ан-26 на автомагистраль

Минобороны опубликовало видео посадки Су-34 и Ан-26 на автомагистраль

Минобороны опубликовало видео посадки сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль Европа-Китай в Татарстане. Ролик появился на канале ведомства в YouTube.

На видео показана посадка, заправка и последующий взлет самолетов. Во время тренировки военными была впервые в полевых условиях применена автоматизированная система централизованной заправки топливом.

Маневры, в которых приняли участие 12 Су-34 и два Ан-26, состоялись в рамках проходящих в Центральном военном округе специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО).

Учения проходят с 27 по 30 августа. Военные отрабатывают задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению и прикрытию автодорог. В числе прочих была поставлена задача подготовки использования участков автодорог в качестве посадочных полос.