Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом («Центр Э») МВД России накануне посетили театральную студию «Дети райка», где должен был быть поставлен спектакль Театра.doc «Кантград», рассказывающий о жизни Кенгсберга — Калининграда в первые послевоенные годы. Об этом РБК сообщила администратор театра Юлия Селина.

«Интересовались самим спектаклем, [от сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД] поступали просьбы отменить его», — сказала она.

Администратор добавила, что театр решил перенести показ в Сахаровский центр.​ «Спектакль не имеет отношения к экстремизму, он о толерантности и любви, никакого политического подтекста», — сказала Селина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что накануне сотрудники «Центра Э» проверили театральную студию из-за жалоб граждан. «Сотрудники правоохранительных органов довели до руководства студии, что проводят проверку спектакля на экстремизм», — сказал собеседник агентства.