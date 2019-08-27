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Акрон ₽5 600 (+18,54%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Зеленский определился с кандидатурой премьера
Президент намерен предложить на пост следующего премьер-министра Украины экономиста Алексея Гончарука. Об этом сообщили источники РБК и украинских СМИ
Владимир Зеленский (справа) и ​Алексей Гончарук (Фото: Вячеслав Мадиевский / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Собеседник, близкий к руководству партии «Слуга народа», cказал РБК, что приоритетным кандидатом на пост украинского премьера является Алексей Гончарук. О том, что именно его кандидатуру президент Владимир Зеленский предложит утвердить парламенту 27 августа, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Гончарук и до этого упоминался среди фаворитов в гонке за пост премьера. «В фаворитах гонки — [экономист, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины»] Юрий Витренко и [гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам] Алексей Гончарук», — говорил РБК в интервью бизнесмен Игорь Коломойский.

Утвердить премьер-министра и новый состав правительства должен украинский парламент, который проведет свое первое заседание в четверг, 29 августа. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус надеется, что на формирование нового правительства будет достаточно двух дней после первого заседания Верховной рады. Сейчас на посту премьера продолжает работать Владимир Гройсман, утвержденный при предыдущем президенте Петре Порошенко.

35-летний Алексей Гончарук в случае утверждения станет самым молодым главой правительства Украины. С 28 мая Гончарук работает в офисе президента Украины (администрации) на посту заместителя. До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) — независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником украинского вице-премьера Степана Кубива.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, премьер
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