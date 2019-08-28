Власти Казахстана заявили о незаконном фото президента в рекламе казино

Неизвестные незаконно использовали фотографию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рекламе онлайн-казино. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Берик Курмангали, передает Nur.kz.

По его словам, сообщения о появившейся в социальных сетях рекламе поступают ему от средств массовой информации. «Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — заявил пресс-секретарь.

Он назвал эту рекламу фейковой и недобросовестной, а также отметил, что подобные публикации наносят ущерб репутации и вводят пользователей в заблуждение. «Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности», — добавил Курмангали.

Пресс-секретарь призвал соцсети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо фотографий.