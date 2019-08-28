Глава «Вертолетов России» назвал цены на аэротакси в Москве

Генеральный директор компании «Вертолеты России» Александр Охонько раскрыл ориентировочную стоимость полета на аэротакси в Москве, передает «РИА Новости».

По его словам, в других странах 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 для одного человека. «В Москве мы планируем примерно 3000 руб. за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 руб. за классическое место», — сказал Охонько.

Ранее РБК сообщал, что в ходе международного авиасалона МАКС-2019 «Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.

Планируется, что для полетов будут использовать вертолет VRT-500, опытный образец которого был представлен на выставке. Стороны рассчитывают, что заказать такой транспорт можно будет с помощью приложения на смартфоне уже в следующем году.