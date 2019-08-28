Глава отряда космонавтов исключил увеличение корабля под Рогозина

Руководитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщил, что размеры нового космического корабля «Федерация» позволят брать на борт высоких космонавтов, но исключил, что это сделано для главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, передает «РИА Новости».

Власов рассказал, что представленный на международном авиасалоне МАКС-2019 новый корабль — «с расширенными антропометрическим данными». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в нем бы поместился, отметил он.

«Только я думаю, вы вывод сделаете неправильный — что их [параметры] под генерального директора расширили», — сказал Власов в ходе авиасалона МАКС-2019.

Ранее Рогозин заявил, что не сможет полететь на МКС из-за высокого роста, который не соответствует требованиям, которые предъявляют к космонавтам. Глава госкорпорации пояснил, что его рост — 190 см, а существующие ограничения не позволяют участвовать в полетах людям выше 180 см. При этом он рассказал, что прошел первый этап тренировок вместе с новым набором космонавтов — Рогозин слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость.