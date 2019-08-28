Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.

EBITDA нефтяной компании по МСФО в первом полугодии выросла на 22,4%, до 630,2 млрд руб.

В июне стало известно, что ЛУКОЙЛ впервые вошел в топ-10 крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной стоимости (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group. Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018 годы) составил 27,1%. Компания заняла десятое место, уступив одну строчку американской медицинской компании UnitedHealth Group и опередив индийский банк HDFC. 40% итогового показателя TSR ЛУКОЙЛу обеспечил рост выручки за пять лет.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО выросла в полтора раза, до 619,2 млрд руб. (около $10 млрд).