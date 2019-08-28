В Центре подготовки согласились обучить турецкого астронавта за полгода

Российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) может за полгода подготовить турецкого астронавта к полету в космос в качестве туриста. Об этом журналистам сообщил начальник ЦПК Павел Власов, передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос поднялся только день назад, 27 августа, поэтому еще не успел получить развитие. Тем не менее, заявил Власов, Центр подготовки космонавтов способен реализовать данную задумку.

«Можно успеть подготовить, но сначала нужно отобрать. Полгода — и человек будет готов в качестве участника космического полета», — подчеркнул он.

Накануне, 27 августа, в ходе авиасалона МАКС-2019, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта к юбилею республики. Он также сообщил, что Москва готова делиться с Анкарой космическими технологиями.