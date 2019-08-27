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Акрон ₽5 600 (+18,04%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,97%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
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Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал Рогозин во время посещения салона МАКС-2019 в Жуковском, сообщает корреспондент РБК.

Глава «Роскосмоса» также заявил, что Россия готова делиться с Турцией технологиями. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Москвой в этой сфере.

Фотогалерея 
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж

Авиасалон МАКС-2019 начал свою работу 27 августа. На открытии выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Лидеры осмотрели новую авиационную технику, понаблюдали за демонстрационными полетами и поели мороженого.

Теги: Дмитрий Рогозин, Реджеп Эрдоган, «Роскосмос»
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