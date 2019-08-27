Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал Рогозин во время посещения салона МАКС-2019 в Жуковском, сообщает корреспондент РБК.

Глава «Роскосмоса» также заявил, что Россия готова делиться с Турцией технологиями. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Москвой в этой сфере.

Авиасалон МАКС-2019 начал свою работу 27 августа. На открытии выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Лидеры осмотрели новую авиационную технику, понаблюдали за демонстрационными полетами и поели мороженого.