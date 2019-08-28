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Hewlett Packard Enterprise $15 (+12,02%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,66%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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На Украине соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Как отмечают социологи, это самый высокий показатель среди всех предыдущих президентов страны.

По результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия также имеют лидеры команды Зеленского Дмитрий Разумков (+25) и Андрей Богдан (+5). При этом 22% респондентов не знают, кто такой Разумков и еще 22% не смогли определиться со своим отношением к нему. Богдана, в свою очередь, не знают 28% опрошенных, и еще 27% затруднились ответить.

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Лидеры других политических сил, которые представлены в Верховной раде, а именно Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.

Зеленский стал президентом Украины весной этого года. Он одержал победу на выборах, набрав более 70% голосов во втором туре.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. Партия Зеленского «Слуга народа» получила на них 43,16% голосов избирателей и получила 124 мандата.

Опрос фонда «Демократические инициативы» проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах. Всего было опрошено 2040 человек старше 18 лет.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Опрос
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