На Украине соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Как отмечают социологи, это самый высокий показатель среди всех предыдущих президентов страны.

По результатам опроса, положительный баланс доверия-недоверия также имеют лидеры команды Зеленского Дмитрий Разумков (+25) и Андрей Богдан (+5). При этом 22% респондентов не знают, кто такой Разумков и еще 22% не смогли определиться со своим отношением к нему. Богдана, в свою очередь, не знают 28% опрошенных, и еще 27% затруднились ответить.

Лидеры других политических сил, которые представлены в Верховной раде, а именно Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук и Юрий Бойко, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.