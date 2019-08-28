МИД ответил на введение новых санкций США

Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам», — добавила она.

Новый пакет односторонних санкционных мер США в отношении России в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу 26 августа.

Введенные меры предусматривают ограничения операций с российским госдолгом. В частности, банки США не смогут участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля.