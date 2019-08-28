Мелкооптовые продажи «Ленты» упали на 62,2%

Поставщики постепенно отказываются от дистрибуционного канала гипермаркетов «Ленты». В первом полугодии 2019 года выручка ретейлера «Лента» от оптовых продаж сократилась на 62,2% в сравнении с тем же периодом 2018 года, сообщила компания в своем отчете по МСФО. Точные данные объема этого вида продаж компания не раскрывает. В отчете за 2018 год она сообщала, что в последние пять лет доля оптовых продаж в общей выручке сети варьировалась от 3% до 7%. По итогам 2018 года выручка ретейлера составляла 413,6 млрд руб.

Как пояснила представитель ретейлера Мария Филиппова, партнеры компании — крупные поставщики постепенно отказываются от этого канала дистрибуции.

В годовом отчете за 2018 год, компания сообщала, что в оптовом канале продаж в основном небольшое количество низкомаржинальных артикулов и он рассматривается поставщиками как дополнительный канал распространения продукции. Также уже тогда она отмечала снижение активности партнеров и ожидала снижения мелкооптовых продаж.

Однако еще два года назад «Лента» рассчитывала на то, что оптовые продажи станут дополнительной возможностью поддерживать рост продаж компании, в особенности на фоне замедления развития Metro Cash &Carry.

В целом выручка «Ленты» за первое полугодие выросла на 3,1%, до 199,2 млрд руб. Чистый убыток составил 4,5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2,2% против чистой прибыли 5,2 млрд руб. и рентабельности 2,7% в первом полугодии 2018 года.