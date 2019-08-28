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Baidu $181 (+75,85%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,26%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
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Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах

В некоторых регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня ночью на европейской территории России заморозки будут наблюдаться в Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, севере Пермского края и Кировской области», — уточнил он.

Тишковец добавил, что в районе Воркуты и районах Свердловской области прогнозируется «небольшой локальный снежок». К концу недели похолодание будут наблюдать в южных районах Предуралья: Башкортостане и, вероятно, Оренбургской области.

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В Москве и области в ближайшие дни понижение температур не ожидается. «Сегодня у нас наступило молодое бабье лето, оно с 28 августа и должно наступать. Как минимум неделю оно будет нас радовать», — рассказал синоптик.

Тишковец подчеркнул, что начало «бабьего лета» в столице ознаменовалось небольшим похолоданием — не выше 17 градусов тепла, однако уже в четверг, 29 августа, воздух прогреется до 22–23 градусов. В выходные и в начале следующей недели температура поднимется до 21–26 градусов выше нуля.

Теги: погода, заморозки, регионы, новости РБК
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