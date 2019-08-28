Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах

В некоторых регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня ночью на европейской территории России заморозки будут наблюдаться в Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, севере Пермского края и Кировской области», — уточнил он.

Тишковец добавил, что в районе Воркуты и районах Свердловской области прогнозируется «небольшой локальный снежок». К концу недели похолодание будут наблюдать в южных районах Предуралья: Башкортостане и, вероятно, Оренбургской области.

В Москве и области в ближайшие дни понижение температур не ожидается. «Сегодня у нас наступило молодое бабье лето, оно с 28 августа и должно наступать. Как минимум неделю оно будет нас радовать», — рассказал синоптик.