Три ремонтника пострадали при разливе щелочи на предприятии в Братске

Три ремонтника пострадали при разливе щелочи на предприятии в Братске

Три человека пострадали в результате разлива щелочи на лесоперерабатывающем предприятии филиала группы компаний «Илим» в Братске (Иркутская область). Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 28 августа, когда работники комбината ремонтировали насосное оборудование в одном из цехов.

«Во время вскрытия насоса остатки щелока из трубопровода в виде брызг задели ремонтников» — сообщили в пресс-службе. Три человека получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу. В компании добавили, что угрозы жизни пострадавшим нет.

В конце июля на участке автодороги Волгоград — Сальск в Волгоградской области произошла разгерметизация автоцистерны с соляной кислотой. Автомобиль вез ее с химического завода «Каустик» на завод в городе Армянске. В результате инцидента на дорогу вытекло около 20 куб. м кислоты, никто не пострадал.