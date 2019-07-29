В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота

В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота

В Волгоградской области произошла разгерметизация автоцистерны с соляной кислотой, на обочину вытекло около 20 куб. м. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

ЧП произошло в ночь на 28 июля на 177-м км автодороги Волгоград — Сальск. Автомобиль вез кислоту с химзавода «Каустик» на завод в городе Армянске. В результате инцидента никто не пострадал.

«Нарядами ГАИ обеспечен отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось», — сказал Корнаухов, добавив, что сотрудники МЧС деактивировали кислоту. Угрозы населению и окружающей среде нет.

В июле 2018 года на 88-м км МКАД произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны из-за «незначительной разгерметизации». Прибывшие к месту ЧП спасатели установили временную заглушку на цистерну. О пострадавших не сообщалось.



