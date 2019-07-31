В Чечне из-за аварии более 120 тыс. человек остались без света

В Чечне из-за аварии более 120 тыс. человек остались без света

В нескольких районах Чечни из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 123,9 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

Так, с 04:35 до 07:25 по местному времени (совпадает с московским) 31 июля в регионе наблюдались дожди и грозы, а порывы ветра достигали 25 м/с. В результате произошли массовые аварийные отключения электричества.

«Максимально без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 123 900 человек)», — говорится в сообщении.

К 10:00 мск число отключенных потребителей электроэнергии сократилось до 115,3 тыс. человек.

В настоящее время в аварийно-восстановительных работах участвуют 80 человек и 30 единиц техники.