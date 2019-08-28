Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам

Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной дороге А-147 Джугба — Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Такую картину логично увязывать со скорым завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на личном автотранспорте», — заявили в пресс-службе. По данным «Черноморья», конце августа показатель перегруженности дороги А-147 на выезд из Сочи достигал отметки в 678,5%.

Ранее в социальных сетях появилась информация об огромной пробке на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Автомобилисты полагали, что она вызвана ДТП с перевернувшейся в Дагомысе фурой с арбузами, однако в «Черноморье» заявили РБК, что основные последствия инцидента были устранены еще к 8 утра (мск) 27 августа.

В учреждении отметили, что в настоящий момент затруднения движения на участке А-147 от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубга из микрорайона Дагомыс отсутствуют. Водителей просят учитывать перегруженность А-147 в дневное время при планировании отъезда.