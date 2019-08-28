Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.

Коломойский счел рост населения с возвращением людей в страну достаточной оценкой эффективности нового лидера. «Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 млн (+10%), значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то — ауфвидерзейн», — заявил он.

При этом миллиардер подчеркнул, что у него нет места в команде Зеленского, но он готов помогать новому главе государства. «У нас одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать», — сказал он.

Согласно данным Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, бюджет республики с 2015 года ежегодно недополучает порядка $1,56 млрд из-за миграции. Каждый год, по информации Минсоцполитики страны, на сезонные работы в другие страны уезжают около 9 млн украинцев. По информации Госстата Украины, население страны составляет 42 млн человек, в 2018 году цифра сократилась на 233 тыс.