Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».

В связи с этим Хомчак сформулировал три вопроса, которые задал бы сам: «Я бы поставил первый вопрос: какие мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что ко времени событий в Иловайске сложилась такая обстановка?»

Хомчак добавил, что обсуждал Иловайск на своей первой встрече с президентом Владимиром Зеленским. «На первой нашей встрече президент в первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий», — сказал главком.

Бои под Иловайском прошли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери. По оценке Генпрокуратуры Украины, погибли 366 человек, 429 получили ранения, еще 300 оказались в плену.