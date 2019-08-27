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Доллар/Рубль ₽67 (+0,68%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,42%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Двух полицейских будут судить в Москве за фиктивную регистрацию мигрантов

В столице двое бывших полицейских предстанут перед судом за незаконную постановку на учет 64 тыс. мигрантов. Об этом сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое действующих сотрудников полиции и их 58-летняя родственница создали преступное сообщество и вовлекли в него других лиц. Они организовывали незаконную постановку на миграционный учет по месту пребывания в Новой Москве.

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Всего они осуществили постановку на учет более 64 тыс. приезжих, за что получили от лиц, представлявших интересы иностранных граждан, взяток на более чем 44 млн руб.

Отмечается, что на полученные деньги сообщники приобрели движимое и недвижимое имущество.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем), ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ст. 291 УК (дача взятки), ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции, совершенное организованной группой), ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере) и ст. 228 УК (покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).

Теги: Москва, полицейские, регистрация, мигранты
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