Двух полицейских будут судить в Москве за фиктивную регистрацию мигрантов

Двух полицейских будут судить в Москве за фиктивную регистрацию мигрантов

В столице двое бывших полицейских предстанут перед судом за незаконную постановку на учет 64 тыс. мигрантов. Об этом сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое действующих сотрудников полиции и их 58-летняя родственница создали преступное сообщество и вовлекли в него других лиц. Они организовывали незаконную постановку на миграционный учет по месту пребывания в Новой Москве.

Всего они осуществили постановку на учет более 64 тыс. приезжих, за что получили от лиц, представлявших интересы иностранных граждан, взяток на более чем 44 млн руб.

Отмечается, что на полученные деньги сообщники приобрели движимое и недвижимое имущество.