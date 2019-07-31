ФСБ раскрыла легализовывавшую мигрантов в Москве преступную группировку

ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, которая легализовывала мигрантов, сообщило УФСБ России по Москве и Московской области «РИА Новости».

Трех человек задержали, по факту организации незаконной миграции правоохранительные органы завели дело.

За год группировка легализовала более 2 тыс. мигрантов, получив доход от деятельности 5 млн руб. По информации московского УФСБ, в преступном сообществе действовали россияне и выходцы из среднеазиатских республик. «Они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств», — заявили в ведомстве. Для регистрации мигрантов преступники использовали хостелы.

Во время обысков силовики изъяли готовые поддельные документы, печати и оттиски миграционных штампов, электронные образцы миграционных документов, а также средства связи, технику и банковские карты.

В начале июля в столице полицейские задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции. По данным МВД, они изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет и создали сайты, где принимали заявки на получение регистрации на территории России от имени сотрудников столичного МФЦ.