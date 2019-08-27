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Доллар/Рубль ₽67 (+0,52%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Эрдоган на МАКСе назвал тесным салон российско-китайского CR929

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС в Жуковском показали один из вариантов салона строящегося российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.

Самолет был продемонстрирован лидерам практически в собранном виде, они ознакомились с вариантом планировки салона и посидели в кабине, передает корреспондент РБК. Планировка показалась Эрдогану не вполне комфортной: «Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали».

«Это делают по заказу авиакомпании, — заявил в ответ на это Путин, — Например, если длительный полет, то побольше расстояние [место для ног пассажиров], если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше».

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Над проектом самолета CR929 работают Объединенная авиастроительная корпорация и китайская авиакосмическая компания COMAC.

О ходе разработки лайнера журналистам рассказал главный конструктор лайнера от российской стороны Максим Литвинов, передает корреспондент РБК. «Мы сейчас находимся на стадии Gate-3, это эскизный проект. На этом этапе осуществляем выбор потенциальных поставщиков и «морозим» предварительную конфигурацию судна: основные летно-технические характеристики, размерность самолета, решения по планеру и двигателю», — заявил Литвинов.

По его словам, до стадии gate-4, то есть технического проекта, нужно еще несколько лет. «На этом этапе мы должны завершить фазу механической, электрической и электронной интеграции всех компонентов», — отметил главный конструктор. После этого начнется этап рабочего проектирования и сертификации. Первый испытательный полет ожидается в районе 2023 года, начало поставок — после 2025 года.

По замыслу инициаторов проекта, CR929 должен составить конкуренцию Airbus и Boeing. Свое название он получил в сентябре 2017 года, буквы C и R обозначают участников проекта — Китай и Россию. Базовая версия будет называться CR 929-600, младшая— CR 929-500, а старшая — CR 929-700.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Авиасалон МАКС, широкофюзеляжный самолет
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