Эрдоган на МАКСе назвал тесным салон российско-китайского CR929

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС в Жуковском показали один из вариантов салона строящегося российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.

Самолет был продемонстрирован лидерам практически в собранном виде, они ознакомились с вариантом планировки салона и посидели в кабине, передает корреспондент РБК. Планировка показалась Эрдогану не вполне комфортной: «Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали».

«Это делают по заказу авиакомпании, — заявил в ответ на это Путин, — Например, если длительный полет, то побольше расстояние [место для ног пассажиров], если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше».

Над проектом самолета CR929 работают Объединенная авиастроительная корпорация и китайская авиакосмическая компания COMAC.