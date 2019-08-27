Суд признал законным отказы Яшину и Русаковой в регистрации кандидатами

Суд признал законным отказы Яшину и Русаковой в регистрации кандидатами

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд не нашел нарушений в решениях окружных избирательных комиссий, Мосгоризбиркома и Центризбиркома и подтвердил ранее принятые решения нижестоящей инстанции — Мосгорсуда. Политики утверждали, что их не пустили на выборы незаконно и необоснованно.

Решение о недопуске политиков на выборы в Мосгордуму приняли окружные избирательные комиссии, Мосгоризбирком и Центральная избирательная комиссия. Причиной отказа в регистрации кандидатам стал большой процент брака в собранных ими подписях.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам.