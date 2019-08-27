В Якутии главу райотдела полиции арестовали на два месяца

В Якутии главу райотдела полиции арестовали на два месяца

Якутский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела МВД по Алданскому району республики Александра Осадчего, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Варвару Слепцову.

Осадчий пробудет под стражей до 21 октября. В отношении него открыто уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Осадчего задержали на прошлой неделе, 22 августа. За несколько дней до этого, 14 августа, в Алданском районе Якутии задержали начальника изолятора временного содержания Андрея Петренко. Его отправили под домашний арест. И Осадчего, и Петренко подозревают в незаконных действиях в изоляторе.

По данным Следственного комитета, содержащимся в изоляторе временного содержания гражданам передавали продукты, вещества и предметы, которые запрещены к хранению и использованию в таких местах, в частности — алкоголь. Также в изоляторе незаконно организовывали свидания ночью, без разрешения уполномоченных лиц.