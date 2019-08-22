В Якутии задержали начальника изолятора и главу райотдела полиции

Руководство отдела МВД по Алданскому району Республики Саха (Якутия) подозревается в превышении должностных полномочий из-за незаконных действий в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

По подозрению в совершении преступления задержан начальник отдела МВД по Алданскому району Якутии Александр Осадчий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Якутии. В отношении Осадчего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Также в следственном управлении СК России по республике сообщили о задержании начальника ИВС ОМВД по Алданскому району. По данным портала Sakha News, речь идет о капитане Андрее Петренко.

В отношении подозреваемого была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. В СК отметили, что начальник ИВС совершал незаконные действия по прямым указаниям начальника районного ОМВД.

«Лицам, содержащимся в ИВС, передавались продукты, вещества и предметы, запрещенные к хранению и использованию в учреждении, в том числе алкогольные напитки. Также установлены факты незаконной организации указанным лицам свиданий в изоляторе в ночное время, без разрешения уполномоченных лиц, в не предназначенных для этого местах», — говорится в сообщении СК.